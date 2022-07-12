Trabzon’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesindeki Yalıncak halk plajında sabah 02:00 sıralarında meydana gelen olayda, plajda denize giren Hüseyin K.(19) ,Tolga K.(23) ve Evren K.(19) ile Mustafa Uzun(21),ardından parkta bulunan bir bankta oturdular. Islak halde bankın yanında bulunan elektrik direğine temas eden Mustafa Uzun, elektrik akımına kapıldı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine Jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından elektrik akımına kapılarak yaralanan Mustafa Uzun'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Mustafa Uzun (21) burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Uzun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.