Trabzon’da endüstriyel temizlik tesisinde patlama: 1 ölü

Olay yerinde incelemelerde bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çağlayan Mahallesindeki bir endüstriyel temizlik firmasında sabah 08:45 sıralarında patlama meydana geldi. Arkadaşlarımız, 112 sağlık ekiplerimiz derhal olay yerine gelerek müdahale ediyorlar. Burada bir buhar kazanının patlaması sonucu 3 katlı binada ağır hasar oluştu, günü birlik işçi olarak çalışan Afgan Uyruklu bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun haricinde herhangi bir yaralımız söz konusu değil. Savcımız da olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın nedenini yapılan inceleme ve çalışmalarla birlikte detaylı bir şekilde araştıracağız. Tesiste yaşanan patlama sonucunda etraftaki 2 evde hafif hasarlar oluştu." ifadelerine yer verdi.