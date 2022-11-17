Trabzon’da eş zamanlı fuhuş operasyon: 5 tutuklu

Yapılan çalışma sonucu Kasım 2022 tarihinde tespit edilen 22 kişinin ikamet ve işyerlerine yönelik polis ekipleri tarafından 13 eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan baskında 22 şüpheli ile müşteri ve yer temin etmek suretiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 20'si yabancı uyruklu 47 kadın yakalandı. Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.