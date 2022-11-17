Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da eş zamanlı fuhuş operasyon: 5 tutuklu
Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:22 Son Güncelleme: 17.11.2022 16:32

Trabzon’da eş zamanlı fuhuş operasyon: 5 tutuklu

Trabzon’da polis ekipleri tarafından yapılan “Fuhuşa teşvik, aacılık ve zorlama” suçundan gözaltına alınan 22 kişiden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zorla fuhuş yaptığı tespit edilerek yakalanan yabancı uyruklu 22 kadın ise sınır dışı edildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da eş zamanlı fuhuş operasyon: 5 tutuklu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan fuhuş ile mücadele kapsamındaki uzun süreli çalışmalar sonucunda fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan 22 kişi tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucu Kasım 2022 tarihinde tespit edilen 22 kişinin ikamet ve işyerlerine yönelik polis ekipleri tarafından 13 eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan baskında 22 şüpheli ile müşteri ve yer temin etmek suretiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 20'si yabancı uyruklu 47 kadın yakalandı. Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

22 şüpheli 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan kadınlar ise AIDS, frengi, hepatit gibi bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

Sağlık işlemlerinin ardından 22 yabancı uyruklu kadının Göç idaresine teslim edilerek sınır dışı yapıldığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da eş zamanlı fuhuş operasyon: 5 tutuklu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA