Trabzon’da eski otogar alanı otopark oldu

Trabzon'un Değirmendere Mahallesi'nde bulunan eski otogar alanı, Trabzon Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce açık otoparka dönüştürüldü. 450 otomobil, 30 TIR, 100 kamyon ve otobüs kapasiteli otopark alanında, diğer otoparklara göre çok daha uygun tarifeler belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir merkezindeki otopark sorununu çözmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir adım attıklarını belirterek, "Bu geniş otopark alanıyla, park yeri bulma sıkıntısını en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Bu yeni otopark alanının, Değirmendere bölgesindeki araç trafiğine ve şehir merkezindeki otopark sorununa büyük bir rahatlama getireceğine inanıyoruz. Hem ekonomik hem de kullanışlı olan bu hizmetimiz, şehir içi ulaşımınızı daha verimli hale getirecektir. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Trabzon için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Araç park fiyat tarifeleri de belirlendi. Buna göre binek araçlarda; 30 dakikaya kadar ücretsiz, 1 saate kadar 20 TL, 2 saate kadar 30 TL, 3 saate kadar 40 TL, 6 saate kadar 50 TL, 8 saate kadar 80 TL, 8 saatten sonra (gün boyu) 130 TL, otobüs ve kamyonlar için 6 saate kadar 80 TL, 8 saate kadar 150 TL, 12 saate kadar 200 TL, 12 saatten sonra (gün boyu) 250 TL, TIR fiyat tarifesi ise 6 saate kadar 100 TL, 12 saate kadar 200 TL, 12 saatten sonra (gün boyu) 350 TL olarak belirlendi.