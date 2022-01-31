Trabzon’da esrarengiz kayıp

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Dursun Zehir, eşinin Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başlamasının ardından Pazar'da yaşayan kızının yanına geldi. Kızının evinden 6 Ekim 2021 günü hastanedeki eşini ziyaret etmek için çıkan Zehir'den bir daha haber alınamadı.

Dursun Zehir'in hem yeğeni hem damadı olan Hakan Şahin, hiçbir ize rastlamadıklarını belirterek; "Dayım aynı zamanda da kayınpederim 6 Ekim 2021 tarihinden beri kayıp. Tüm aramalarımıza rağmen ne izine rastladık ne de herhangi bir görüntüsüne. Emniyet de arıyor ama bugüne kadar henüz bir şey bulamadılar" dedi.



Damat Hakan Şahin

TELEFON İKİ KEZ ÇALDI, MEŞGULE ATILDI

Damat Şahin; "Kendi uğraşlarımızla edindiğimiz bilgiye göre Kasım'ın 11'inde gece gece 00.00'da telefonu iki kez çalıp meşgule atılmış. Müşteri hizmetlerini aradım. Telefonu benim üzerime olduğu için bana yardımcı olmaya çalıştılar. Müşteri hizmetleriyle görüştüğüm sırada bana numaranın kısıtlandığını söylediler. Ne olduğunu sorduğumda ise telefondan kod girilerek dışarıdan gelen tüm çağrılar engellenmiş. Telefonun aktif olduğunu şahsın telefon ile arama yapabileceğini söylediler. Kayınpederimin okuma yazması yok, sadece telefonla gelen çağrıları cevaplayabiliyordu. Yanında herhangi bir kimlik yok. Bugüne kadar maaşına hiç dokunulmamış" ifadelerini kullandı.

4 AYDIR HİÇBİR GELİŞME YOK

Kayıp Zehir'in MOBESE kayıtlarında son olarak Pazar ilçesinde bulunan eski hastane mevkiinde görüldüğünü sözlerine ekleyen Şahin "En son MOBESE görüntülerinde eski hastane yolunda, halı sahaya inerken görülmüş. Ondan sonra herhangi bir bilgiye sahip değiliz. 4 aya yaklaşıyor, hiçbir gelişme yok. Sanki birisi almış rehin tutuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

Ortalıktan bir anda kaybolan Dursun Zehir'in kızı Fatma Bekar görenlerin polise haber vermesini isteyerek "Babam 4 ayı geçti kayıp. Hiçbir ses, seda yok. Bilen gören bize Allah rızası için yardımcı olsun. Annem de vefat etti. Çok zor durumdayız" şeklinde konuştu.