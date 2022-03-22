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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:23 Son Güncelleme: 22.3.2022 16:08

Trabzon’da fuhuş operasyonunda 7 yabancı kadın yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da fuhuş operasyonunda 7 yabancı kadın yakalandı

Trabzon’da polis ekiplerince bir otele düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadınların emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Trabzon'da İskenderpaşa mahallesindeki bir otelde fuhuş yapıldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Otele yapılan operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu N.R.(38), B.O.(42), Z.Z.(38), L.Z.(32), A.T.(42), G.E.(40) ve A.B.(39) isimli kadınlar yakalandı.

Trabzon’da fuhuş operasyonunda 7 yabancı kadın yakalandı | Video

Otelde yapılan aramada yabancı uyruklu A.B. isimli şüpheli kadının üzerinde bir miktar metanfetamin maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla yapılan operasyonda 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan otel sahibi H.B. ve otel çalışanı O.H. de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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Trabzon’da fuhuş operasyonunda 7 yabancı kadın yakalandı
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