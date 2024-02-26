Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da hastane önünde kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 26.2.2024 10:32 Son Güncelleme: 26.2.2024 10:45

Trabzon'da hastane önünde kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2‘si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Ahmet Koçal (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 5 yaralının tedavisi sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da hastane önünde kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, K.M.B. yönetimindeki otomobil, Ahmet Koçal idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Ahmet Koçal kaldırıldığı Kaşsütü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 yaralının tedavisi sürüyor.

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Trabzon'da hastane önünde kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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