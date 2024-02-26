Trabzon’da hastane önünde kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, K.M.B. yönetimindeki otomobil, Ahmet Koçal idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Ahmet Koçal kaldırıldığı Kaşsütü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 yaralının tedavisi sürüyor.