Trabzon’da hastanın organları 3 kişiye 3 ilde umut olacak

Daha önce sağlık durumunun bozulması üzerine Ordu Devlet Hastanesi'ne başvuran 56 yaşındaki Leyla Özenç beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Özenç ileri tetkik ve tedavi amaçlı olarak Trabzon'a Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek nöroloji yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Leyla Özenç(56) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakil birimi Leyla Özenç'in ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin onay vermesi üzerine Özenç'in bağışlanan 2 böbrek ve 1 karaciğer'i organ nakil ekibi tarafından operasyonla alınarak organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere UMKE ekibince 2 böbreği karayoluyla Samsun ve Erzurum'a, karaciğer'i ise ambulans uçakla Malatya'ya gönderildi.

ANEMİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK

Beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan Leyla Özenç(56)'nın oğlu Mustafa Bora Özenç(37) ise, annem işitme engelli ve cana yakın birisiydi. Sağlık sorunları meydana gelince Ordu Devlet Hastanesi'ne getirdik. Orada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Oradan ileri tetkikler yapılması için bizi Trabzon'a sevk ettiler. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan annem fazla yaşayamadı ve beyin ölümü gerçekleşti. Bu durum sonrası hastane yönetimi bize annemin organlarını bağışlamamızı sordu. Bizde ailecek görüşmemiz sonrası organları bağışlama karar verdik. Annem işitme engelliydi. Ama bu tarz hastaları gördüğünde üzülür ve keşke yardım etsem derdi. Her zaman ise bize, "Ölünce organlarımı bağışlarsınız, organ başkasına hayat verir" derdi. Bu artık onun vasiyetiydi. Onun vasiyetini yerine getirerek annemin organları toprak olacağına başka birilerine hayat versin düşüncemizle böyle bir karar verdik. Annem yaşamadı ama organ bekleyen kişiler yaşasın. Herkes bu önemli bağışta bulunması gerekir" dedi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklama da ise, "Leyla Özenç'in oğlu Mustafa Bora Özenç ve ailesi vermiş oldukları kararla organları 3 hastaya umut olmuşlardır. Süreci Trabzon Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli İl Koordinatörü Dr. Yavuz Çakıroğlu, hastanemiz Organ ve Doku Nakli Koordinatörlerimiz Dr. Selma Özkan, hemşireler Nurkan Mert Şahin ve Mefharet Kargı yönetmişlerdir" ifadelerine yer verildi.