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Giriş Tarihi: 1.6.2022 17:18 Son Güncelleme: 1.6.2022 17:20

Trabzon'da "Hayata Değer Kat" projesinin ödül töreni yapıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da Hayata Değer Kat projesinin ödül töreni yapıldı

Trabzon’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tüm Kalkınma ve İş Adamları Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) iş birliğinde düzenlenen "Hayata Değer Kat" projesinin ödül töreni, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Projeye katılan öğrenciler törenle  ödüllerini aldı. Törende,Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e plaket takdim edildi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, "değerlerin kadar değerlisin" temasıyla işlenen ve herkesin hayatına özel anlar katan adab-ı muaşeret kurallarının, kaybolmaya yüz tutan değerler haline gelmeye başladığını ifade etti. Ustaoğlu, yaklaşık 7 aylık süreçte 50 danışman öğretmenin rehberliğinde, 970 öğrencinin katıldığı projeyle adeta kaybolmaya yüz tutan değerleri tekrar çocuklara alıştırmak ve hayatlarının bir parçası haline getirmek adına çok güzel çalışmalar yapıldığını belirtti.

Acıların paylaşılarak hafifleyeceğini, sevinçlerin ise bir araya gelerek çoğalacağını kaydeden Ustaoğlu, "Biz bu değerlerimizle acıları paylaşıyoruz, sevinçli günlerimizde bir araya gelerek ortak oluyoruz. Yavrularımızı, çocuklarımızı hapsoldukları odalarından çıkartmak, belli alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları değerleriyle buluşturmak çok anlamlı. Bu anlamda emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ise yaptığı konuşma da, Geleceğine sağlam temeller oluşturmak isteyen ülkelerin yaptığı en önemli şeyin değerleriyle, ahlakıyla bütün gençler yetiştirmek olduğunun altını çizerek, "Bu projeyle aslında, bu konuda ne kadar ciddi yer aldığımızı da kanıtlamış olduk." dedi.

TÜMKİAD Başkanı Ahmet Salih Kırımlıoğlu ise eğitim camiasının, gençlerin ve velilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Biz büyükler üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmezken, Z kuşağını kültürümüzden uzaklaşmakla yargılıyoruz. İnşallah bu proje bir başlangıç olur. Özlemle yad ettiğimiz, unutulmasından korktuğumuz kültürel kayıtlarımızı Z kuşağı gençleri ile yeşertebilmenin ilk adımı olur. Gençler umudumuz, geleceğimiz, her şeyimiz."

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e plaket takdim etti. Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı etkinlik, proje kapsamında yaptıkları çeşitli çalışmalarla dereceye giren öğrencilere ödüllerinin vermesinin ardından sona erdi.

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Trabzon'da "Hayata Değer Kat" projesinin ödül töreni yapıldı
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