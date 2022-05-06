Trabzon’da heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı

Trabzon'da hava şartları nedeniyle yağışların devam etmesinden dolayı son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor. Olay dün akşam saatlerinde Akçaabat-Düzköy karayolunun 8. kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında meydana geldi.







Akaryakıt istasyonun arka kısmında bulunan yamaçtan kopan kaya parçaları ve topraklardan dolayı meydana gelen heyelan kameraya saniye saniye yansıdı. Heyelanda kopan kaya parçalarını istasyonun çevreleyen duvar sayesinde korudu .Heyelan sonrası bölgede çalışma yapılacağı belirtildi.