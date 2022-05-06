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Giriş Tarihi: 6.5.2022 14:18 Son Güncelleme: 6.5.2022 14:45

Trabzon'da heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki yaşanan heyelan kameraya saniye saniye yansıdı. Bir benzin istasyonun arka kısmında kopan kaya parçalarını istasyonun çevreleyen duvar korudu.Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken,bölgede çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Trabzon'da hava şartları nedeniyle yağışların devam etmesinden dolayı son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor. Olay dün akşam saatlerinde Akçaabat-Düzköy karayolunun 8. kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında meydana geldi.



Akaryakıt istasyonun arka kısmında bulunan yamaçtan kopan kaya parçaları ve topraklardan dolayı meydana gelen heyelan kameraya saniye saniye yansıdı. Heyelanda kopan kaya parçalarını istasyonun çevreleyen duvar sayesinde korudu .Heyelan sonrası bölgede çalışma yapılacağı belirtildi.

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Trabzon'da heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı
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