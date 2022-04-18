Trabzon’da heyelan: Boş olan 3 ev ve kullanılmayan eski okul toprak altında kaldı

Karadeniz bölgesinde hava sıcaklarının artması Sürmene İlçesinin yüksek kesiminde bulunan Oylum mahallesinde sabah saatlerinde karın hızlı bir şekilde erimesi sonucu heyelan meydana geldi. Dağlık yamaçtan gelen heyelan Küçük Dere'ye kadar ulaştı. Heyelanda boş halde tek katlı 3 ayrı ev, kullanım dışı okul toprak altında kaldı. Ayrıca yaşanan heyelanda toprakla dolan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri inceleme yaptıkları inceleme sonucunda riskli olduğu değerlendirilen 20 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulunan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, "Yüksek kesimlerden kopan toprak yığınları bir anda aşağıya doğru gelince heyelan meydana geldi. Heyelanda kullanılmayan 3 ev, eski okulun 2 binası ve dere kenarında bulunan eski değirmen ve hayvan barındırma çadırları zarar gördü. Çok şükür can kaybımız olmadı.Yüksek kesimlerden ufakta olsa gelen toprak ve taşlardan dolayı tedbir amaçlı 20 ev boşaltıldı. Evlerde bulunan vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor", dedi