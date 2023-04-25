Trabzon’da içme suyu tesisi açıldı

Trabzon'un içme suyu ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi, bugün düzenlenen törenle devreye alındı. Açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Adayı Vehbi Koç, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, DSİ Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçarslan ile çok sayıda siyasi ve bürokrat katıldı.

ŞEHİR İÇİN MEGA PROJE

Açılış töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldikleri günden itibaren altyapıya ayrı bir önem verdiklerini belirtti. Şehrin Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisinin ardından yeni bir arıtma tesisine kavuştuğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu, "TİSKİ Genel Müdürlüğümüz adına DSİ eliyle şehrimize kazandırılan Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi şehrimize hayırlı uğurlu olsun. 3 milyar TL'yi geçen maliyeti ile şehrimi adına gerçekten bir mega proje" diye konuştu.

100 MİLYONLUK TASARRUF

Şehri besleyen isale hattının da oldukça eski olduğunun altını çizen Başkan Zorluoğlu, "Zaman zaman su basınca dayanamayarak hat arıza veriyor. Şehirde uzun süreli su kesintiler yaşanabiliyordu. Bu yeni ishale hattı tamamlandığında artık her iki hattı kullanabileceğiz. Birinde bir sorun olduğunda diğerini devreye sokup su kesintisi yaşanmadan arızaları giderebileceğiz. Şehrin 200 kotuna kadar su ileteceğimiz 200 bin ton arıtma kapasiteli tesisimiz sayesinde yıllık 100 milyon TL'lik bir elektrik tasarrufu sağlayacağız" dedi.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, "Su medeniyettir diyoruz. Bugün burada açılışını yapacağımız tesisimiz ile Trabzon'un önemli bir ihtiyacını gerçekleştiriyoruz. Atasu Barajından Trabzon'un içme suyu ihtiyacı karşılanıyor ama burada standardı yüksek arıtma tesisi ile Trabzon'un her yerine ulaşmış olacak" dedi.

GURUR DUYDUM

Trabzon'un uzun yıllar su sorunun ortadan kaldıran önemli bir işe imza atıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu özetle şunları söyledi: "AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliği eser ve hizmet siyaseti. Biz fazla konuşmayız. Bizim eserlerimiz konuşur. Türkiye 20 yılda çok işler yaptı. Bu hizmetler artarak devam edecek. Hakikaten bu tesisi görünce gurur duydum. Devasa bir tesis. Suyun ve tabi kaynakların önemli olduğu bu günlerde böyle bir tesisi şehrimize kazandıran Tarım ve Orman Bakanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum."

TRABZON FAZLASINI HAK EDİYOR

Tesisin önemine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise, "Bizim bu çerçevede ishale hattıyla birlikte 3.2 miyar TL'lik yatırım. Trabzon bunun fazlasını hak ediyor. DSİ gibi 1954'ün başında kurulmuş kurumumuzun, güzide, şaheser diyebileceğimiz güzel eserlerinden birisini buraya kazandırmış durumdayız. İsale hattını da bir an önce hizmete alalım. 3.2 milyar TL az bir rakam değil" ifadelerini kullandı.

TESİS TİSKİ'YE DEVREDİLECEK

Günlük 200.000 m³ arıtma kapasiteli Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi 41.000 m³ alan üzerine inşa edildi. Yatırım maliyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak olan 3.2 milyar TL'lik güncel bedelli Akoluk İçme suyu Arıtma Tesisi TİSKİ adına DSİ Genel Müdürlüğü eliyle yaptırılmıştır. Tesisin TİSKİ Genel Müdürlüğüne resmen devredilmesinin ardından, tüm yatırım bedeli TİSKİ Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanacak.