Trabzon’da ilk: 15. Paten Futbolu Dünya Kupası yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde; Trabzon Valiliği, Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Dünya Paten Futbolu Federasyonu iş birliğiyle uluslararası spor organizasyonuna imza atılıyor. 8-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez Trabzon'da düzenlenecek 15. Paten Futbolu Dünya Kupası için Büyükşehir Belediyesinde 'Protokol İmza Töreni' gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya; Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur ve Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara katıldı.



HEYECANLI MAÇLARA SAHNE OLACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Paten Futbolu Dünya Kupası ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, önemli bir organizasyonun arifesinde olduklarını belirtti.Zorluoğlu, "Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı aramızda. Türkiye'de henüz federasyon anlamında örgütlenmiş değiller ama Dünya'da 15'inci kupa törenini yapacak kadar önemli bir federasyon. 15'inci organizasyonu da Türkiye'de yapma kararı aldılar ve bizimle irtibata geçtiler. Yaptığımız görüşmeler neticesinde organizasyonu Trabzon'da gerçekleştireceğiz. Bizim için de Türkiye için de bir ilk olacak. Maçları videolardan izledik. İlgi çekici, heyecanlı maçlara sahne olan bir futbol türü" ifadelerini kullandı.



ÜLKEMİZE VE ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

Trabzon'da bir ilki daha hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Organizasyonu Trabzon Valiliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortahisar Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Kupa maçları Trabzon'da KTÜ Spor Salonu, Hayri Gür Spor Salonu ve Yomra'da bulunan kapalı spor salonlarında yapılacak. 8-18 Aralık 2022 tarihlerinde şehrimizde Paten Futbolu Dünya Kupası organizasyonu düzenleyeceğiz. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



POUR: FUTBOL ŞEHRİ TRABZON

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour ise Paten Futbolu Dünya Kupası'nın Türkiye'de ilk kez yapılacağını belirterek, "Organizasyonun Türkiye'de yapılmasının sebebi, ulaşılabilirlik anlamında çok iyi bir lokasyonda bulunması, dünyanın her yerinden uçuşların olması ve uluslararası mutfak konusunda ileri düzeyde olması. Oteller muntazam. Trabzon'a gelince iş biraz daha farklı. Aday olan farklı şehirler de vardı. Trabzon bir spor şehri. Şampiyon şehir olduğu için tercihimiz bu yönde oldu. Futbolun adeta aşka dönüştüğü bir şehir" dedi.

GENÇ: MUTLULUK DUYUYORUZ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizde futbolun beşiği olan, şehrimizde futbolun her türünün oynanabilmesi bakımından dünya kupasını tertip edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

TEMELLERİ TRABZON'DA ATILACAK

Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur ise paten futbolu tarihinin çok eskiye dayandığını belirterek, "Paten futbolu ilk defa 1882 yılında İngiltere'de Paten Futbolu Kadın Dünya Şampiyonası ile kayıt altına alınmıştır. 141 yıldır dünyanın birçok ülkesinde oynanmakta olan paten futbolu, ülkemizle de 15. Paten Futbolu Dünya Kupası ile tanışacaktır. Türkiye'de paten futbolunun temellerinin Trabzon'da atılmasından şehir olarak gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın Trabzon'da gerçekleştirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour arasında protokol imzalandı.