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Giriş Tarihi: 1.9.2022 17:17 Son Güncelleme: 1.9.2022 18:14

Trabzon’da iş adamı ölü bulundu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde iş adamı Erdal S.(48).ağaçlık alanda ölü bulundu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da iş adamı ölü bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde meydana gelen olayda vatandaşlar tarafından deniz kenarına 150 metre uzaklıktaki ağaçlık alanda göğsünden silahla vurulmuş halde bir ceset bulundu .İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede kendisinden 3 gündür haber alınamayan iş adamı Erdal S.'nin olduğu belirlendi. Jandarma ve savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

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Trabzon’da iş adamı ölü bulundu
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