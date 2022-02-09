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Giriş Tarihi: 9.2.2022 10:41 Son Güncelleme: 9.2.2022 10:49

Trabzon'da istinat duvarı çöktü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da istinat duvarı çöktü

Trabzon’da dün gece saatlerinde su borusunun patlaması sonucu istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarı inşaat halindeki binanın zarar görmesine neden oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka mahallesindeki bir sokakta dün gece saatlerinde yapımı devam eden 6 katlı bir binanın istinat duvarının arkasından geçen su borusunun patlaması sonucu metrelerce yükseklikteki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

Çökmenin etkisiyle inşaat halindeki binanın cephesinde maddi zarar meydana gelirken, büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan çevredeki bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Binayı yapan firma sahipleri çöken istinat duvarının olduğu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

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Trabzon'da istinat duvarı çöktü
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