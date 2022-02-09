Trabzon’da istinat duvarı çöktü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka mahallesindeki bir sokakta dün gece saatlerinde yapımı devam eden 6 katlı bir binanın istinat duvarının arkasından geçen su borusunun patlaması sonucu metrelerce yükseklikteki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

Çökmenin etkisiyle inşaat halindeki binanın cephesinde maddi zarar meydana gelirken, büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan çevredeki bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Binayı yapan firma sahipleri çöken istinat duvarının olduğu alanda çalışmalarını sürdürüyor.