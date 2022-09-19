Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da kadın polis evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 19.9.2022 20:09

Trabzon’da kadın polis evinde ölü bulundu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis İlknur Erim Bahadır (45), evinde ölü bulundu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da kadın polis evinde ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan polis lojmanında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve bir çocuk sahibi polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın(45) evinden silah duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır'ın evinin kapısını kırarak daireye giren polis ekipleri meslektaşı polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Olay yerinde ise Bahadır'ın silahı ve bir kovan bulunduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
SON DAKİKA Motorine indirim yarın için bekleniyor! 19 Eylül 2022 akaryakıt indirimi ile mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim var! Brent petrol geriledi: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Yarından itibaren...
SON DAKİKA: Fatih'te polisi vurup kaçan zanlı ile ilgili şok detaylar! Dünden beri aile katliamı yapmış...
Masterchef kim elendi? TV8 18 Eylül 2022 Masterchef'e veda eden yarışmacı kim oldu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
TOKİ taksitleri sabit mi, zamlanacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, her yıl artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
TOKİ 100 BİN ARSA BAŞVURU ŞARTLARI: 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır, arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru ekranı
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Enerji krizi sonrası donmaktan korkan Avrupalı kışı Türkiye'de geçirecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da kadın polis evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA