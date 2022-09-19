Trabzon’da kadın polis evinde ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan polis lojmanında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve bir çocuk sahibi polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın(45) evinden silah duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır'ın evinin kapısını kırarak daireye giren polis ekipleri meslektaşı polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Olay yerinde ise Bahadır'ın silahı ve bir kovan bulunduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.