Trabzon’da kamyon uçuruma yuvarlandı, şoför hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıca mahallesinde Teyfik Ay idaresindeki kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü Teyfik Ay hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi. Kamyon içerisinde sıkışan şoför Teyvik Ay, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada hayatını kaybeden Ay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.