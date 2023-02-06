Trabzon’da kan bağışı seferberliği

Yaralı olan depremzedelere şifa olması için kan veren Mehmet Yetim (38) ise, sabah saatlerinde yaşanan depremi duyunca çok korktuk. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza şifa olmak için kan veriyorum. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

Hasan Taş (30) ise, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Tüm Türkiye olarak bir bütün olmalıyız. Bu nedenle depremde yaralanan vatandaşlarımız için kanımız feda olsun" dedi.

Melike Yaşar ise, "Sabah erken saatlerde depremle uyandık. Şükürler olsun ki bölgemizde herhangi bir hasar ve can kaybı yok. Ama Doğu ve Güneydoğu'daki bir çok şehirde yaşanan depremde çok sayıda can ve mal kaybı var. Çok üzgünüz. Depremde yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızın tedavisi için Trabzonlu olarak kan bağışında bulunuyorum. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Tüm ülkeme geçmiş olsun." diye konuştu.