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Giriş Tarihi: 8.7.2024 13:50 Son Güncelleme: 8.7.2024 13:54

Trabzon'da kayıp genç dereye yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dün ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Hüseyin Yılmaz (19) dereye yuvarlanan otomobil içerisinde bulundu. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da kayıp genç dereye yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

Dün akşam saatlerinde Çarşıbaşı İlçedeki evinden otomobili ile ayrılan Hüseyin Yılmaz'ın (19) geri dönmemesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı. Yılmaz'ın yakınları, sabah saatlerinde otomobili, Kovanlı Mahallesi Aydınlar mevkiinde yolun alt kesimindeki derede buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobilde bulunan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Trabzon'da kayıp genç dereye yuvarlanan otomobilde ölü bulundu
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