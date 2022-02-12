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Giriş Tarihi: 12.2.2022 03:30

Trabzon'da kazada otomobil 3'e bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

İHA
Trabzon’da kazada otomobil 3’e bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil 3 parçaya bölünürken, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kaza, Araklı-Bayburt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, seyir halindeki pikap ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Trabzon'a sevk edilirken, 2 kişi Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Hamit Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Trabzon'da kazada otomobil 3'e bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
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