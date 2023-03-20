Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da “Kökünü Kurutma” operasyonu: 48 gözaltı
Giriş Tarihi: 20.3.2023 16:20 Son Güncelleme: 20.3.2023 16:29

Trabzon’da “Kökünü Kurutma” operasyonu: 48 gözaltı

Trabzon’da Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube tarafından 4 ay önce başlatılan “kökünü kurutma” operasyonu kapsamında polis ekipleri Trabzon genelinde 53 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da “Kökünü Kurutma” operasyonu: 48 gözaltı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Vakfıkebir, Akçaabat, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edildi.

Narkotik timleri ve istihbarat Şube ekipleri tarafından yapılan 4 aylık takip sonucu bugün şafak vakti 72 ekip, 310 personel, 6 Özel Harekat, 3 Çevik Kuvvet timi, 1 drone ve 6 narkotik dedektör köpeği ile tespit edilen 53 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 310 gram Metamfetamin maddesi, 920 gram Kubar Esrar maddesi, 10 gram Skunk Esrar maddesi, 105 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 2 gram eroin, 50 gram hint kenevir bitki tohumu, 34 sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 7 adet Ecstacy, 1 ruhsatsız tüfek, 12 adet ruhsatsız tabanca, 75 fişek ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 48 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Trabzon’da “Kökünü Kurutma” operasyonu: 48 gözaltı
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