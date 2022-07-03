Trabzon’da korkunç olay! Deniz giren 3 gençten 1’i kayboldu

Olay Trabzon'un Of İlçesi Kıyıcık mahallesinde deniz kenarında saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denizlerdeki dalganın şiddetli ve tehlikeli olması nedeniyle Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde tüm plajlarda denize girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Daha sonra denize girmeye gelen Hasan Mete (10), Hakkı Korkut(17) ve İsmail Mete(19) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize girmemeleri konusunda uyarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin oradan ayrılmasının ardından 20 dakika sonra ise 3 genç tekrar gelerek denize girdi. Denize giren Hasan Mete (10), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı.. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Jandarma Arama Kurtarma(JAK),Sahil Güvenlik ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete(10) denizden Hasan Mert)10) u çıkartarak ailesine teslim edilirken,denizxden çıkartılan Hakkı Korkut(17)'ı ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer genç İsmail Mete(19) ise dalgaların ve rüzgarın şiddetiyle sürüklenerek kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri denizde kaybolan İsmail Mete'yi arama çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede hava şartları elverdiği sürece drone destekli çalışma gerçekleştiriliyor

Öte yandan denizde kaybolan İsmail Mete'nin babası Remzi Mete, olaydan saatler önce oğlu İsmail'e denize gitmeyin, çok dalgalı" olduğu uyarısını yaptığı öğrenildi.