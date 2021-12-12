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Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:10

Trabzon'da korkunç olay: Tüfekle köpeği vurdu

DHA
Trabzon’da korkunç olay: Tüfekle köpeği vurdu

Trabzon'da korkunç bir olay yaşandı. Kangal köpeğe tüfekle ateş ederek yaralayan Ali H., gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatıldı...

Olay, dün Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Kangal cinsi bir köpeğin yerde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve belediye görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen veteriner ekibi, köpeğin tüfekle vurulduğunu belirledi. Barınağa götürülen köpek tedavi altına alındı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi olay yerindeki kan izlerini takip ederek ulaştığı şüpheli Ali H.'yi havalı tüfeği ile birlikte gözaltına aldı. Jandarma ekipleri şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

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Trabzon'da korkunç olay: Tüfekle köpeği vurdu
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