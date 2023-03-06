Trabzon’da korkunç olay: Yol kenarında ölü olarak bulundu!

Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesi Yıldızköyü mahallesinde yol güzergahı üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların sabah işe giderken yol kenarında bulunduğu erkek cesedi ile ilgili jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen Vakfıkebir İlçe Jandarma ekipleri şahsın Ahmet Gürcan Şişmanoğlu (42) isimli kişi olduğunu belirledi.