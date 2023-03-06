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Giriş Tarihi: 6.3.2023 13:31

Trabzon'da korkunç olay: Yol kenarında ölü olarak bulundu!

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde sabah saatlerinde bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.

İHA
Trabzon’da korkunç olay: Yol kenarında ölü olarak bulundu!

Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesi Yıldızköyü mahallesinde yol güzergahı üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların sabah işe giderken yol kenarında bulunduğu erkek cesedi ile ilgili jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen Vakfıkebir İlçe Jandarma ekipleri şahsın Ahmet Gürcan Şişmanoğlu (42) isimli kişi olduğunu belirledi.

Şişmanoğlu'nun cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ilçeye bağlı Büyükliman mahallesinde ikamet ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon'da korkunç olay: Yol kenarında ölü olarak bulundu!
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