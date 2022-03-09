Trabzon’da kumar oynayan kişiler suçüstü yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynandığı ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir işyerine baskın düzenledi. Baskında iş yerinde gece 03:00 sıralarında 5 kişinin kumar oynarken suçüstü yapan ekipler 5 kişiye kabahatler kanunu gereğince 12 bin 733 Türk lira para cezası kesti.

Ayrıca kumar oynatma ve yer temin etme suçundan ise işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama da ise, "Trabzon halkımızın huzur ve sükununu etkin, "güvenli çevre ve huzurlu toplum" anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla, suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.