Trabzon’da Kuyumculuk Tasarım Merkezi Bakan Varank tarafından hizmete açıldı

Kuyumun tasarımından meydana gelmesine kadar her aşamada son sistem teknolojiyle donatılan Kuyumculuk Tasarım Merkezi'nde özel ürünler üretilecek. Ayrıca Kuyumculuk Teknolojisi bölümünden mezun olan öğrencilere ve bu alanda çalışmak isteyenlere istihdam imkanı sağlanacak. Kuyumculuk Tasarım Merkezi, Karadeniz Bölgesi'ndeki tek tesis olup, Trabzon ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere tüm bölgelere hizmet verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılışta yaptığı konuşmada, "Kuyumculuk Tasarım Merkezimiz, Kalkınma Ajansımızla desteklediğimiz ve Trabzon'da kuyumculuk el işçiliğini daha ileriye taşımak üzere gerçekleştirdiğimiz bir proje. Pahada küçük gibi gözükse de işlevsel olarak değerli. Proje önümüzdeki dönemde Trabzon'a kuyumculuk anlamında çok değer katacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve il protokolü açılış kurdelesini keserek Kuyumculuk Tasarım Merkezi'ni hizmete açtı. Bakan Varank, çalışanlarla sohbet ederek ürünlerle hakkında bilgi aldı.