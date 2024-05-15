Trabzon’da Mayıs ayında 116 aranan şahıs yakalandı

Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 39'u hükümlü 116 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl genelinde Mayıs ayında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 ay ile 42 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 39 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 77 kişi Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Trabzon Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzon Valiliğine bağlı güvenlik birimlerince 1 -13 Mayıs 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; İl Merkezimizde ve ilçelerde yapılan operasyonlarda, haklarında 2 ay ile 42 yıl 7 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 39 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.