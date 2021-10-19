Trabzon’da ortalık karıştı: Bu sözü duyanlar linç etmeye çalıştı!

Kavgada yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişi ise alandaki polis noktasına götürüldü. Yapılan araştırmada saldırgan grubun terörle herhangi bir bağlantısının olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.