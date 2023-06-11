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Giriş Tarihi: 11.6.2023 12:50 Son Güncelleme: 11.6.2023 12:51

Trabzon'da parkta korkunç olay: Hayati tehlikesi var...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde oturduğu sitenin parkında oyun oynayan Kerem Can Özdemir (9), başına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı...

DHA
Trabzon’da parkta korkunç olay: Hayati tehlikesi var...

Olay, dün saat akşam saatlerinde Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Site parkında arkadaşları ile oynayan Kerem Can Özdemir, birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği görüldü. Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun yere yığıldığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı...

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Trabzon'da parkta korkunç olay: Hayati tehlikesi var...
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