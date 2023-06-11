Trabzon’da parkta korkunç olay: Hayati tehlikesi var...

Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği görüldü. Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun yere yığıldığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı...