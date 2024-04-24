Trabzon’da rüya gerçek oluyor: Hafif raylı sistem hattı için protokol imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazetede yayımlanan kararla Trabzon'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilecek Hafif Raylı Sistem Hattı Projesinin devir protokolü bugün imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte proje Trabzon Büyükşehir Belediyesinden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğüne devredildi. Proje devir imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon'da bir süredir gündemde olan, yerel seçimde hemşerilerimle paylaştığım Şehir İçi Raylı Sistem Projesinin startını, kıymetli Genel Müdürümle imza altına alacağımız protokolle sağlayacağız. Raylı Sistem Projesini 2 yönüyle ifade etmiştim. Özellikle kıyı bandında yapılaşma dolayasıyla sıkışan trafiği rahatlatacak, ulaşım hızı ve konforu nedeniyle bir standart yükselmeye neden olacak, halkımızın trafik konusunda daha rahata ereceği bir ulaşım aksınız faydasını anlatmıştım. Trabzon'da da raylı sistemin şehir merkezinde olmasının bu şehrin vizyonuna, artılarına, standartlarına bir değer daha katacak.

İLK ETAPLA AKYAZI – MEYDAN ARASI YAPILACAK

Büyükşhir Belediye Başkanı olarak göreve gelir gelmez, Ulaştırma Bakanımızla beraber bu konuda bakanlık bürokrasimiz, kıymetli genel müdürümüzle 2 kez toplantı yaptık. Sayın Bakanımızın hassasiyetiyle birlikte, bizim de şehrimize verdiğimiz sözün gereği olarak daha önce Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alınan bu projemizin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanacak protokolle hayata geçmesi için, "Bugünden itibaren ay, gün saat" bu işi takip edip bu dönem bu işi nihayetlendirmek istiyoruz. Projemiz geneli itibariyle 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ölçeğinde 500 bin nüfusun yaşadığı sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet etme ile başlanıyor. Akçaabat ile Yomra arasında planlanıyor. Ancak Projemizin başlangıç aşaması, Şehir Hastanesi'nin de hizmete alınmasıyla Akyazı – Meydan arası başlayacak. Akabinde Üniversitemize Akyazı – Havalimanı aksıyla beraber 16 km'lik kısmını Ortahisar ölçekli ele alacağız. Daha sonra Akçaabat ve Yomra bağlantısıyla projemizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

PROJEYİ HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ

Bu projemizi kıymetli Cumhurbaşkanımız, Trabzon ziyaretinde gündeme getirmiş, paylaşmış biz de bir bankada ondan sonra bu projeyi önceliklendirecek, şehirdeki beklentiyi karşılamak adına hızlı bir şekilde başlattık. Ben bu vesileyle kıymetli Cumhurbaşkanımıza, şükranlarımı arz etmek istiyorum. Değerli Ulaştırma Bakanımız şehrimiz evladı Abdulkadir Uraloğlu ve onun kıymetli genel müdürü, bürokratlarına, bu konuda emek veren değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu projenin bitmiş şekliyle heyecanını görüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak projeyi hassasiyetle takip edip, şehrimize kazandıracağız" diye konuştu.

Trabzon için en uzun raylı sistem çalışması başlıyor

Genel Müdür Eyigün ise, "Trabzon gibi doğu batı uzanmışım, kıyıda merci bantta gelişmek zorunda olan şehrin gelişim alanlarının geliştikçe, bir birinden uzaklaşan mahalleler ürettiği zorunlu şehirlerimiz var. 10 yıl önce baktığımızda toplu taşıma bu kadar önemli değilken, son yıllarda daha hayati hale geldi. 2010 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı genel bütçeden raylı sistem katkısı devrim niteliğinde oldu. Trabzon'da da 2 – 3 yıldır geçmişi var. Ulaşım Ana Planının güncellenmesi ile Raylı Sistem ortaya çıktı. Şehrin Ortahisar Merkezi var. Bu nedenle herkesin buraya gelme ihtiyacı var. Buradan uzun bir planlama, gerekiyordu. Bu anlamda bugüne kadar Türkiye'de 12 ilde 970 raylı sistem işletmeciliği var. Bunun 433 km'sini bakanlığımız gerçekleştirdi. Bugün ki tek protokolle en uzun raylı sistem çalışması Trabzon için başlıyor. 2 ucuna baktığımızda 32 kilometreden bahsediyoruz.