Trabzon’da sağlık memuru halı saha maçının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Serdar Aydın (46), dün arkadaşlarıyla birlikte gittiği halı saha maçı sonrası evine döndü. Aydın, evdeyken rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı. Serdar Aydın'a ilk müdahaleyi Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan eşi Derya Aydın yaptı.

Yakınlarının ihbarıyla eve 112 sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç sağlıkçı Serdar Aydın, kaldırıldığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık memuru Aydın'ın acı haberi sağlık camiası ve ailesini yasa boğdu.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Acımız büyük. Genç yaşta bir kardeşimizi kaybettik. Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın önce aile sağlık merkezlerinde ve hastanelerimizde sağlık kontrollerini yaptırmasının yararlı olduğunu düşünmeliyiz. Sağlık memuru arkadaşımızı kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesi ve tüm sağlık çalışanlarımız olarak başımız sağolsun" dedi.

Hayatını kaybeden sağlık memuru için Numune kampüsünde tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Erdem Şen, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yavuz Çakıroğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Oğuz Kara Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Rıza Aydın, Sağlık memurları, Serdar Aydın'ın Araklı Devlet Hastanesi'nde hemşire Derya Aydın, kızı Belinay, oğlu Hakan Aydın ve vatandaşlar katıldı. Aydın'ın cenazesi bugün öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.