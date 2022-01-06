Trabzon’da şehit yakınları Eren filmine gitti

Trabzon'da gösterimde olan "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmi, bir sinemada İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilerek, Jandarma personeli, Şehit aileleri, gaziler, gazi dernekleri ve güvenlik korucuları, Şehit Eren Bülbül'ün kız kardeşi Gizem Bülbül ile olay günü çatışma bölgesinde bulunan Jandarma personeli ve Güvenlik Korucularının da filmi birlikte izlediler.

Trabzon İl Jandarma komutanı Albay Adem Şen," Bu duygu yüklü ve bizim için en anlamlı bu filmi Şehit ailelerimizle, Gazilerimizle, Jandarma personeli ve aileleriyle birlikte izlemek özellikle de Erenimizin ikiz kardeşi Gizem kardeşimle ve olay günü bizzat çatışmanın olduğu yerde bulunan Jandarma personeli, güvenlik korucularımızla omuz omuza, birlikte izlemek gücümüze güç kattı. Şehitlerimizin emaneti kutsalımızdır. Tarihten önce vardık, bugün varız, ilelebet Ay yıldızlı Al bayrağın gölgesinde var olacağız. Başta Eren ve Ferhat Başçavuşumuz olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.