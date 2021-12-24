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Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:34 Son Güncelleme: 24.12.2021 10:44

Trabzon'da seyir halindeki otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da seyir halindeki otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan  otomobilin tıra  arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahil yolunda, Giresun yönünden Trabzon istikametine giden Sinan Yaylı yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Murat Bekar kazada hayatını kaybetti, araçta bulunan Sinan Yaylı ise yaralandı. Aynı otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Sinan Yaylı, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Haçkalı baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Trabzon'da seyir halindeki otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü
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