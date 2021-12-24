Trabzon’da seyir halindeki otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahil yolunda, Giresun yönünden Trabzon istikametine giden Sinan Yaylı yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Murat Bekar kazada hayatını kaybetti, araçta bulunan Sinan Yaylı ise yaralandı. Aynı otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Sinan Yaylı, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Haçkalı baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.