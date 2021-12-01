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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:16 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:18

Trabzon’da Şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da Şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Trabzon'da dün gece saatlerinde başlayan fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu park halindeki çok sayıda araç zarar gördü.

Trabzon'da dün gece saatlerinde saatteki hızı 70-80 km'yi bulan fırtına nedeniyle Ortahisar ilçesi, Yomra ve Araklı ilçelerinde etkisini gösterdi. Fırtına, Ortahisar ilçesindeki Boztepe mahallesindeki ağaçlık alanda bazı ağaçları yerinden söktü, bazı ağaçların ise dalları kırıldı.

Kalkınma mahallesinde bazı evlerin çatısı şiddetli rüzgârda uçtu. Çatı ve kiremitler çok sayıda araca zarar verdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipler gelen ihbarlara yetişip çatı ve enkazları temizledi. Fırtına Araklı ve Yomra ilçesinde de yol ortasındaki ağaçları yerinden söktü, ağaçları devirdi. Yola devrilen ağaçlar ağaç motoru ile kesilerek yoldan temizlendi.

Fırtına nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı binasının çatısının bir kısmı uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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Trabzon’da Şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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