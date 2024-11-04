Trabzon’da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Beytullah Komar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Komar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.