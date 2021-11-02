Trabzon’da takı kavgasında doktor çift karşılıklı tazminat talebinde bulundu

Trabzon'da 11 Eylül'de dünyaevine giren Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaş eşi Ümit Keleş'in aileleri, düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma orada kapanırken 25 Eylül'de tekrar bir araya gelen aileler tekrar birbirine girdi.

Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen Burcu Bulut Keleş'in babası emekli astsubay Basri Bulut (50), kızının evine giderek dünürü ve ailesiyle konuşmak istedi. Evde yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Baba Bulut, belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) bacaklarından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan baba Bulut mahkemedeki ifadesinde; "Düğünde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'Altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dedi. Mahkeme Bulut'u "kasten yaralama" suçundan tutukladı. Olayın ardından yaralı aile fertleri hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

DELİL OLARAK SES KAYDINI SUNDU

Mahkemeye dilekçe sunan doktor Ümit Keleş, eşi Burcu ile kısa süreli arkadaşlığının ardından evlenmeye karar verdiklerini, evlendikten kısa bir süre sonra ise eşinin takındığı tavır ve ailesiyle görüşmesine karışması gibi nedenlerle aralarında yaşanan tartışmalarla evliliklerini olumsuz etkilediğini belirtti. Keleş'in ayrıca olayda yaralanan ailesi tarafından cep telefonu aracılığıyla evde yaşananların kayda alındığı, ses kaydını da davaya delil olarak sunduğu öğrenildi.

"BİZE KUMPAS KURMUŞLAR!"

Boşanma dilekçesinde eşinin aile baskısı nedeniyle evliliklerinin sorunlu geçtiğini belirterek Burcu Bulut Keleş ise, "Nikah aşaması ve sonrasında da eşinin ailesinin, giyim tarzı, örf ve adetlerine sürekli müdahale ettiğini öne sürdü. Sunulan ses kaydı delilinin, hukuka aykırı ve planlı oluşturulduğunu savunan Burcu Bulut Keleş "Sürekli sözlü ve fiziksel şiddete uğruyordum. Tüm bunlara rağmen kendi ailem, bana destek oldu. Evliliği korumaya çalıştım. Ailem, Trabzon'a sorunları çözmek ve evlilik birliğimi sürdürmek amacıyla geldi. Amaçları yapıcı olmaktı. Öğreniyorum ki; annem babam, eve gelir gelmez onlar, ses kaydı almışlar. Bu da gösteriyor ki yapıcı düşüncelere karşı meğer planlı olarak delil üretme çabasındalarmış. Bana ve aileme kumpas kurmuşlar." dedi.

SİLAHLA 10 EL ATEŞ ETMİŞ

Öte yandan hakkındaki soruşturması sürüp, tamamlanacak savcılık iddianamesi sonrası yargılanmasına başlanacak olan tutuklu baba Bulut'un, olay günü kullandığı ruhsatlı tabancasıyla 10 el ateş ettiği; kurşunlardan 3'ünün Hasan Keleş ve kızı Edanur Keleş'e, 2'si anne Meryem Keleş'e, birinin ise Ümit Keleş'e isabet ettiği öğrenildi.