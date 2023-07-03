Trabzon’daki taksici cinayetinde kan donduran ifade: Bekleyemem dedi, öldürdüm

"BEKLEMEYİNCE TARIŞTIK, ÖLDÜRDÜM"

Jandarma tarafından kurulan özel ekip İlçeye bağlı ormanlık alanlarda ve yayla yolunda şüpheli Mustafa K.(35) için yapılan arama çalışmalarını genişletti. Çalışmalar neticesinde gece 00:30 sıralarında Mustafa K.(35) Sürmene ilçesinde ekipler tarafından suç aleti silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli Mustafa K., "Akrabalarına taksici Hüseyin ile yayla yoluna giderken dere kenarında bekleyelim dedim. Hüseyin ise bekleyemem dedi. Bir süre tartıştık. Alkollüydüm. O anda kavga etmeye başladık. Belimden çıkardığım silahla ona ateş ettim. Sonra onu dere kenarına bıraktım. Taksiyi alıp oradan kaçarken aracın lastiği patlayınca aracı bırakıp, oradan uzaklaştım." dediği öğrenildi.