Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'daki taksici cinayetinde kan donduran ifade: Bekleyemem dedi, öldürdüm
Giriş Tarihi: 3.7.2023 11:13 Son Güncelleme: 3.7.2023 11:37

Trabzon'daki taksici cinayetinde kan donduran ifade: Bekleyemem dedi, öldürdüm

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 gün önce cesedi dere kenarında bulunan taksicinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’daki taksici cinayetinde kan donduran ifade: Bekleyemem dedi, öldürdüm

30 Haziran Cuma günü Sürmene ilçesinde taksi şoförü Hüseyin A, Jandarma ekipleri tarafından Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Hüseyin A'ya ait araç da camları kırık halde aynı mahalledeki 5 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunmuştu. Jandarma komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin araştırma ve çalışmalar neticesinde olayla ilgili şüphelinin Mustafa K.(35) olduğunu belirledi.

"BEKLEMEYİNCE TARIŞTIK, ÖLDÜRDÜM"

Jandarma tarafından kurulan özel ekip İlçeye bağlı ormanlık alanlarda ve yayla yolunda şüpheli Mustafa K.(35) için yapılan arama çalışmalarını genişletti. Çalışmalar neticesinde gece 00:30 sıralarında Mustafa K.(35) Sürmene ilçesinde ekipler tarafından suç aleti silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli Mustafa K., "Akrabalarına taksici Hüseyin ile yayla yoluna giderken dere kenarında bekleyelim dedim. Hüseyin ise bekleyemem dedi. Bir süre tartıştık. Alkollüydüm. O anda kavga etmeye başladık. Belimden çıkardığım silahla ona ateş ettim. Sonra onu dere kenarına bıraktım. Taksiyi alıp oradan kaçarken aracın lastiği patlayınca aracı bırakıp, oradan uzaklaştım." dediği öğrenildi.

Olayla ilgili Mustafa K'nın yakınları da ifadeye alındığı belirtildi .Şüpheli Mustafa K., Jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemi nedeniyle jandarma kıyafeti giydirilerek mahkemeye sevk edildi.

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Trabzon'daki taksici cinayetinde kan donduran ifade: Bekleyemem dedi, öldürdüm
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