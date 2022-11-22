Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eski Trafik Denetleme Müdürlüğü önünde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden Gökhan Türkel (26) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç orta refüjdeki ağaca çarparak hurdaya döndü.

Kazada sürücü Gökhan Türkel ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Gökhan Türkel Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde sevk edildi.

Gökhan Türkel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.