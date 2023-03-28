Trabzon’da trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu, Yomra Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Rize-Trabzon istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Yomra ilçe merkezi yakınlarında karşı şeride geçerek araçla çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Özgür Aydın ile Mücahit Sarı olay yerinde kaybetti. Kazada ağır yaralanan Erdem K. ile Onur Ç. ambulanslarla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.