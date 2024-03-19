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Giriş Tarihi: 19.3.2024 11:37 Son Güncelleme: 19.3.2024 11:41

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 64 yaşındaki kadın öldü, 3 kişi yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Samsun Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Ahmet Bostan yönetimindeki otomobil, etrafta etkili olan sis nedeniyle yolun alt kesimine devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Seher Hancı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ahmet, eşi Ayşe ve kuzeni Abdurrahman Bostan yaralandı.

Ambulanslarla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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