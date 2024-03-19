Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Samsun Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Ahmet Bostan yönetimindeki otomobil, etrafta etkili olan sis nedeniyle yolun alt kesimine devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Seher Hancı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ahmet, eşi Ayşe ve kuzeni Abdurrahman Bostan yaralandı.

Ambulanslarla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.