Trabzon’da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortahisar ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 302,64 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan çakmak gazı, 10 fişek ve tabanca şarjörü, 3100 lira, 400 dolar ve 50 avro ele geçirildi. Araçta bulunan kişi gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca İlçe merkezinde uyuşturucu olduğu tespit edilen bir şüphelinin evinde yaptıkları aramada ise 34,79 gram sentetik uyuşturucu bulundu. 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.