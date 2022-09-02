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Giriş Tarihi: 2.9.2022 13:46 Son Güncelleme: 2.9.2022 14:00

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucuya yönelik çalışmalarda, Ortahisar ilçesi merkezinde bulunan H.A, E.E. ve M.S'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 mermi, 7,76 gram metamfetamin, farklı miktarlarda kubar esrar, bonzai ve reçine esrar, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam düzenek ile hassas terazi ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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