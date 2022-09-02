Trabzon’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucuya yönelik çalışmalarda, Ortahisar ilçesi merkezinde bulunan H.A, E.E. ve M.S'nin evlerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 mermi, 7,76 gram metamfetamin, farklı miktarlarda kubar esrar, bonzai ve reçine esrar, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam düzenek ile hassas terazi ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.