Trabzon’da vaka patlaması! üçte biri 30 yaş altındaki gebeler

Trabzon
'daki KTÜ Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, son dönemde kentteki Kovid-19 vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandığını belirterek, "Son dönemlerde genç hasta sayılarında artış yaşanıyor. Özellikle de aşılarını yaptırmayan birçok gebe yoğun bakımlarda tedavi görüyor. Yoğun bakımlarda yatan ve tedavi gören hastaların üçte birini 30 yaş altındaki gebe hastalar oluşturuyor. Ayrıca diyabet, kronik böbrek yetmezliği, akciğer hastalıkları olan 40-60 yaş arasındakilerde ciddi vakalar görüyoruz. Önemli oranda aşılarını hiç yaptırmamış ya da eksik yaptırmış olanlar var. 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların mutlaka grip aşısı yaptırmalarını öneriyoruz. Son zamanlarda vatandaşın maske, mesafe gibi kuralları biraz daha gevşettiğini görüyoruz. Salgını önleyebilmek için lütfen aşınızı olun" dedi.