Trabzon’da yardımseverler SMA çocuklara umut oldular

Trabzon'da, SMA hastası bebekler Mustafa Deniz Eroğlu, Aslı Deniz Karagüzel ve Resul Emre Altunbaş'ın tedavisi için "Umut gecesi" adı altında bağış gecesi düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, SMA hastası çocuklar için düzenlenen yardım gecesine öncülük ederek ilçe belediyeleri başkanları ve STK'larla birlikte yardım toplandı. Geceye telefonla katılan yardımseverlerin desteğiyle SMA hastaları Aslı Deniz ve Resul Emre'nin tedavisi için gerekli olan para toplanarak tamamlanırken, Mustafa Deniz'in tedavisi için gerekli olan 19 milyon TL'nin yaklaşık 15 milyon TL'si toplandı.

GENÇ TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Ahmet Metin Genç, geceye katkısı olan herkese teşekkür ederek, "Trabzon gücünü yeniden gösterdi. Herkese teşekkür ediyorum. Önceden olduğu gibi şimdi de evlatlarımız için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Şehrin her noktasından, STK'larımızdan, iş insanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan adeta bağış yağdı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

SMA hastası bebekler Mustafa Deniz Eroğlu, Aslı Deniz Karagüzel ve Resul Emre Altunbaş'ın aileleri yapılan yardımlar yardımseverlere teşekkür etti.

Geceye, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu, aileler, vatandaşlar ve çok sayıda kişi katıldı. Başkan Genç'in öncülüğünde düzenlenen hayır gecesine Trabzonlular yoğun ilgi gösterdi.