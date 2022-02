Trabzon’da yaşayan Ukraynalılar Rusya’yı protesto etti

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkında toplanan Ukraynalı aileler, Türkiye ve Ukrayna bayraklarının yanında "Savaşa Hayır", Diren Ukrayna", Savaş Cinayet", Stop Putin, savaşa hayır" dövizleriyle tepkilerini gösterdiler.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto eden Ukraynalı ailelerden bazıları gözyaşı döktü. Trabzon'da evli ve 2 çocuk sahibi olan ve Ukraynalı aileler adına konuşma yapan Tatiana Urhan (33), "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı ve tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olan bu savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Bölgemizde ve tüm dünyada barış ve huzur talep ederken artık çocuklarımızın savaş korkusu ile büyümesini istemiyoruz. Birçoğumuzun annesi, babası, akrabaları, arkadaşları Ukrayna'da savaşın içerisinde kalmış durumda, bu korku ile yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE DEVLETİ HEP YANIMIZDA OLDU"

Margarita Vasetska (30) ise, "Ben de yıllar önce Trabzon'da evlendim ve burada yaşıyorum. 24 Şubat'ta bomba sesleriyle Ukrayna uyandı. Orada yaşanan savaşta çok arkadaşım zorluk yaşıyor. Ailem Dnipropetrovsk'i de yaşıyorlar. Onları aradığımda her zaman siren sesleri duyuyorum. Benim ailem orada ve çok korkuyorlar. Herkes korkuyor. Orada kimse savaş istemiyor. Çok insanın öldüğünü duyduk. Biz gerçekten savaşla yaşamak istemiyoruz. Türkiye Devleti Ukrayna'nın yanında oldu. Yüreğimize su serpti. Orada yaşayan tüm insanların hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. O yüzden duysunlar bizim sesimiz, lütfen savaş dursun, normal yaşamak istiyoruz." dedi.

"BU ZULÜM, BU SAVAŞ BİTSİN ARTIK!"

Yuliia Klochan da, "Bizim askerlerimiz, devletimiz çok güçlüdür. İnanıyorum ki bu savaşı sona erdireceklerdir. 6 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Annem ve babam Ukrayna'da yaşıyor. Şuan durumları iyi. Fakat savaştan dolayı yer altında sığınakta kalıyorlar. Yakın arkadaşlarım var ama öğrendiğim kadarıyla onların durumu iyi değilmiş. Onlarla konuştuğumda ise sürekli korktuklarını ve dışarı çıkamadıklarını, bombaların atıldığını söylüyorlar. Asker araçları sürekli geziyor, bombalıyorlar dediler. Barış istiyorum. Bu zulüm bu savaş bitsin artık." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE ÇOK KORKUYORUZ"

Trabzon'da yaşayan, 15 yıl önce evlenen ve 2 çocuğu olan Katya Şahin (35); "Ailem Ukrayna'da. Çok korkuyorlar. Onlarla telefonda görüşmek istiyorum ama ne telefon ne de internet orada çekmiyor. Ara ara telefon çektiğinde arıyor ve çok korktuklarını söylüyor. Çocuklarım anneannesini, dedesini telefonla arıyor, o korku anlarını sanki onlarla birlikte yaşıyorlar. Ben ve çocuklarım da çok korkuyoruz. Savaş bir an önce bitsin. Bu yüzden sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BİTİNCE İNŞALLAH ONLARI GÖRMEYE GİDECEĞİM"

Katya Şahin'in 10 yaşındaki oğlu Devran Şahin ise; "Anneannem ve dedem orada yaşıyor. Onlarla en son 2 gün önce telefonda görüştüm. Savaştan dolayı yer altına girdiklerini ve bu yüzden telefon çekmediği için görüşemediklerini, ara ara dışarı çıktıklarında bizi arayınca konuşabiliyoruz. Onları çok özledim. En son onları 5 yıl önce Ukrayna'ya gittiğimizde görmüştüm. İnşallah savaş bitince hemen anneannemi ve dedemi görmeye gideceğiz." dedi.

"TÜRKİYE BİZE ÇOK BÜYÜK DESTEK VERİYOR"

Diğer çocuğu Dilara Şahin (12); "Anneannem ile telefonda görüştüm. Hepsi korku içinde. Onlara dikkatli olun dedim. Orada çok zor bir durum var. Her an bombalar patlıyor. Televizyonlardan izlediğimde gözyaşlarımı tutamıyorum. Kalbimiz orada atıyor. Türkiye bize çok büyük destek veriyor. Türk halkından Allah razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Rusya'nın başlattığı savaşta bile bir an yalnız bırakmadılar. Yalvarıyorum, Savaşın bir an önce dursun." dedi.