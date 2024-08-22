Trabzon’da yayla evinde 3 akrabasını bıçakla öldürüp, evi kundaklayan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, dün sabah saatlerinde Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan inceleme ve araştırma sonrası Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A. ile M.A. yaylada bulunan evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş ile aralarında kavga yaşandı. Kavga sonrası Gülüzar (61), Kasım (66) ve Arif Altuntaş'ın (67) bıçaklanarak öldürülmesi ve sonra ise yayla evinin kundaklanmasıyla ilişkin gözaltına alınan M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek Araklı Adliyesi'ne getirilen zanlılardan birinin ayağının, birinin ise elinin sargılı olduğu görüldü.