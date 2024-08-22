Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da yayla evinde 3 akrabasını bıçakla öldürüp, evi kundaklayan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 22.8.2024 14:39 Son Güncelleme: 22.8.2024 14:47

Trabzon'da yayla evinde 3 akrabasını bıçakla öldürüp, evi kundaklayan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda arazi anlaşmazlığı  nedeniyle   Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66)  evlerinde önce bıçakla öldürüp, sonra  evini de ateşe veren 3 şüpheli, Jandarmada ki  işlemlerinin ardından  Araklı Adliyesine  sevk edildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da yayla evinde 3 akrabasını bıçakla öldürüp, evi kundaklayan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, dün sabah saatlerinde Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan inceleme ve araştırma sonrası Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A. ile M.A. yaylada bulunan evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş ile aralarında kavga yaşandı. Kavga sonrası Gülüzar (61), Kasım (66) ve Arif Altuntaş'ın (67) bıçaklanarak öldürülmesi ve sonra ise yayla evinin kundaklanmasıyla ilişkin gözaltına alınan M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek Araklı Adliyesi'ne getirilen zanlılardan birinin ayağının, birinin ise elinin sargılı olduğu görüldü.

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Trabzon'da yayla evinde 3 akrabasını bıçakla öldürüp, evi kundaklayan 3 kişi adliyeye sevk edildi
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