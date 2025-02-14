Trabzon’da yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteye dev operasyon: 14 kişi yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Teknik Büro Amirliği ekipleri yatırım vaadiyle 132 kişiden 51 milyon TL vurgun yaparak dolandıran çeteyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler tarafından 4 ay süren 4 teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen 14 çete üyesinin bulunduğu Mersin, Denizli, Manisa ve İstanbul illerinde 11 Şubat 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon 'da ilk olarak gözaltına alınan çete üyelerinden E.Ç. ve İ.Y. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak Trabzon'a getirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.S., S.Ö., S.Ö., İ.A., G.K., B.C., C.D., T.Ö. ve D.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.N.D., U.D. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, banka kartları ve cep telefonlarına el konulurken, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.