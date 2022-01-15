Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'daki kalede yapılan kazıda iskelet kalıntıları bulundu
Giriş Tarihi: 15.1.2022 14:24

Trabzon'daki kalede yapılan kazıda iskelet kalıntıları bulundu

AA
Trabzon’daki kalede yapılan kazıda iskelet kalıntıları bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Akçakale Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında kafatası olmayan iskelet ile seramik ve cam parçaları, gülle ve ok uçları bulundu.

İlçeye bağlı Akçakale Mahallesi'nde bulunan Akçakale Kalesi'nde Trabzon Müzesi Müdürlüğünün başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu'nun bilimsel danışmanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait sırlı seramik parçaları, cam parçaları, gülle, ok uçları ile ön değerlendirmeye göre Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen kafatası olmayan iskelet bulundu.

Buluntular, incelenmek üzere koruma altına alındı.

"KALE ALANI VE ÇEVRESİ TURİZME KAZANDIRILACAKTIR"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi'nin büyük bölümünün yıkılmasına rağmen ana gövdesinin bugüne kadar ulaştığını belirtti.

Tahsisi Akçaabat Belediyesince alınan kalede 8 kişilik profesyonel ekibin arkeolojik kazılar yaptığını belirten Ekim, şunları kaydetti:

"Belediyemizin destekleriyle sürdürülen kazı çalışmalarının, yaz mevsiminin başına kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Kazı çalışmalarının tamamlanması akabinde elde edilecek veriler doğrultusunda imar planında rekreasyon alanı olarak gösterilen kale alanında restorasyon projesi hazırlanacak. Gerekli onayların tamamlanmasının ardından uygulamanın yapılması için ihale sürecine başlanacak. Yapım sürecinin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte kale alanı ve çevresi turizme kazandırılacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
HDP'li Semra Güzel dosyasındaki çarpıcı gerçekler! KCK mülakatına girdi, 1 dakikada milletvekili adayı oldu
Hastanede skandal iddia! Öldüren inatlaşma
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce geri koydu
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar
İyilikten maraz doğdu! Yardım yaptığı genç Sinan Akçıl’ı şikayet etti
Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'daki kalede yapılan kazıda iskelet kalıntıları bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA