Trabzon’dan Silopi’ye yardım eli: ”Kardeşim Üşümesin” projesi yürekleri ısıtıyor

Her yıl "kardeşim üşümesin" projesini hayata geçirdiklerini belirten Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası Başkanı İsmail Baş, "Bu yıl da yaptığımız çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Çiçekli İlkokulu'nu seçtik. Vali yardımcımız ve kaymakamımızla görüşerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Şırnak'ta ki kardeşlerimizi unutmadık. Yeter ki onlar üşümesinler. Bakkal amcaları onları asla unutmaz. Her zaman yanlarındayız" dedi.

DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK

Trabzon'dan Şırnak'a uzanan bu yardım eli, sadece soğuğa karşı koruma sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlik duygusunu güçlendirdi. Başkan Baş ve ekip arkadaşları, bu tür organizasyonları her yıl tekrarlayarak, yardıma ihtiyacı olan çocukların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şırnak-Silopi Çiçekli İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri desteklerinden dolayı Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler odası ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yetkililerine teşekkür ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.