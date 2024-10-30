Trabzon’dan Türkiye’ye palamut lakerdası

Trabzon'un Yalı Mahallesi'nde yaşayan İsmail Özçilingir, 1986'da Kıbrıs'ta çalışırken Giritli ustasından öğrendiği tarifle palamut lakerdası (tuzlu balık) hazırlayarak sipariş üzerine Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiyor. Eski adı "Faroz" olan mahallede "Obuz Erol" lakabıyla tanınan 69 yaşındaki Özçilingir, 52 yıl boyunca dede mesleği balıkçılık yaptı. Emekli olduktan sonra denize açılmayı bırakan Özçilingir, mahalledeki kıraathanenin önünde açtığı tezgâhta hem balık satıyor hem de cam kavanozlarda lakerda hazırlıyor. Özçilingir, "Adana'dan, Kütahya'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan her taraftan talep var. Şu an aşağı yukarı 20-30 siparişim var" diyor. AA